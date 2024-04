Borse europee perdono slancio con rosso Wall Street. Milano chiude sopra la parità

JPMorgan

(Teleborsa) -, Piazza Affari compresa, mentre. I listini si rimangiano gran parte dell'aumento della mattina a causa dell'andamento in ribasso di Wall Street, appesantita da alcune trimestrali deludenti dei colossi bancari.ha registrato un utile per azione migliore delle attese di consenso, tuttavia, hanno deluso le indicazioni sul margine d'interesse per l'intero esercizio.ha superato le stime degli analisti, mentreha disatteso le previsioni sul margine di interesse.Segno meno per l', in una sessione caratterizzata da ampie vendite (-0,76%). L', in aumento (+0,99%), raggiunge 2.397,1 dollari l'oncia. Seduta positiva per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,70%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +139 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 3,73%.senza slancio, che negozia con un -0,14%, ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,91%, eè stabile, riportando un moderato -0,16%.Nessuna variazione significativa in chiusura per il, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 33.764 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 35.921 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,31%; come pure, leggermente negativo il(-0,64%).In Borsa di Milano risulta che ilnella seduta del 12/04/2024 è stato pari a 2,6 miliardi di euro, dai 2,68 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,61 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,55 miliardi.di Milano, troviamo(+3,92%),(+3,42%),(+2,91%) e(+2,69%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,63%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,27%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,20%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+3,78%),(+2,09%),(+1,88%) e(+1,87%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,86%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,83%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,67%.scende del 2,45%.