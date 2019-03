Stipendi, in Italia più bassi rispetto a 10 anni fa

(Teleborsa) -(tanto per cambiare) per il nostroquando si parla divisto che c'è da fare i conti conLainfatti, è che sono più. Se la passano come noi, dunque non proprio bene, anche in Gran Bretagna, Ungheria, Spagna, Portogallo, Grecia, Cipro e Croazia. Sorridono invecei che registrano aumenti rispettivamente- Se la spassano i paesi dell’Est con il boom record dellacon +87%, seguita da(+30%). A scattare la fotografia, l’istituto dei sindacati europei Etuc (European Trade Union Confederation).Nel periodo preso in esame, ossia dal 2009 al 2019, gli stipendi aggiustati rispetto all’inflazione sono scesi delin Grecia,in Croazia, dela Cipro, delin Portogallo, delin Spagna, delin Italia e dellin Gran Bretagna e Ungheria.– Tornando in casa nostra, focus sul settore pubblico dove si registra il calo degli stipendi del personale della scuola. Lo dice ilrelativo al periodo 2008-2017.– Profondo rosso per il personale della scuola dove le retribuzioni medie hanno perso oltre 800 euro tra il 2008 e il 2017, passando da uno stipendio medio annuo pari aPiù in generale, laè dima il valore cambia a seconda dei comparti passando dai 28.440 euro della scuola (in calo di circa 800 euro rispetto al 2008) ai(in aumento di 11.000 euro sul 2008).