Andamento negativo per il comparto tecnologico a Milano (-0,77%)

indice delle società High Tech italiane

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

grande capitalizzazione

STMicroelectronics

media capitalizzazione

Sesa

bassa capitalizzazione

Tiscali

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per l', a fronte dell'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 51.602,5, in contrazione dello 0,77%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono cautamente positivo a 495, dopo aver avviato la seduta a 491.Tra le azioni italiane adell'indice tecnologia, debole la giornata per, che passa di mano con un calo dello 0,95%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, contenuto ribasso per, che mostra una flessione dello 0,53%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, si muove verso il basso, con una flessione dell'1,53%.