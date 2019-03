Eccellenze del food, fiori e grandi chef al Castello di Tabiano il 6 e 7 aprile

(Teleborsa) -, in entrambe le giornate dalle 10.00 alle 19.00, a una rassegna che si sviluppa come un’anteprima degli eventi per celebrare Parma Capitale italiana della Cultura nel 2020., i produttori di cibi pregiati, tra cui salumi, parmigiano e funghi porcini, faranno assaporare le, proprietario dell’Antica Corte Pallavicina, vero tempio dell’enogastronomia di alta tradizione, e alcon i dolci dell’antica Via Francigena. Ai fornelli anche, chef all' "Antico Caseificio" del Borgo di Tabiano insieme gliper offrire degustazioni di ricette locali.. Il Comune di Salsomaggiore che patrocina l’evento metterà a disposizione una navetta gratuita per collegare il Castello e le Terme.Non mancherà la possibilità di, dimora di personaggi leggendari come Uberto il Grande Pallavicino, Solestella da Bardi, Rolando il Magnifico e Isabella, l’Angelo di Tabiano, protagonista di una tragica storia d’amore che rimanda a Romeo e Giulietta.Il Castello con il suo Antico borgo,, sono a un’ora d’autostrada A1 da Bologna e Milano,per la gastronomia, con il suo duomo, il battistero, i teatri Regio e Farnese, l’Academia Barilla e, non lontano, il Labirinto della Masone, i Castelli del Ducato.Evento patrocinato dai