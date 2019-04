L'indice delle società High Tech italiane viaggia molto alto (+2,72%)

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

indice EURO STOXX Technology

FTSE MIB

Stmicroelectronics

small-cap

Fullsix

It Way

Be Think, Solve, Execute

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che non si discosta molto dal buon andamento dell'e che guadagna il 2,72%, dopo la chiusura di ieri a quota 51.679,4.L'intanto guadagna l'1,33%, dopo un inizio di seduta a quota 502.Tra i titoli del, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,22%.Tra ledi Milano, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 5,14% sui valori precedenti.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,54%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,83%.