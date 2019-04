ENEA, accordo con SGI per produzione gas "alternativi" da fonti rinnovabili

(Teleborsa) -(Società Gasdotti Italia) hanno siglato unper realizzarecon l’impiego della. Si tratta di un processo innovativo di accumulo di energia che consente ditramite l’energia elettrica generata in surplus da fonti rinnovabili.a quello naturale, come, prodotti in sinergia con ilproveniente da processi industriali e/o sorgenti naturali, sono. Inoltre, il metano sintetico prodotto con questo sistema mantiene tutte proprietà del metano di origine fossile."Il nostro principale obiettivo è dimostrare l’operatività su scala industriale del sistema P2G che, grazie alla sua flessibilità, è una delle tecnologie che possono contribuire maggiormente a unaprovenientei, per una progressivadel sistema elettrico", spiega l'espertoL’analisi degli aspetti di sicurezza legati alla produzione, al trasporto e all'utilizzo di questi combustibili, lo studio della normativa tecnica applicabile al settore e le attività di indagine tecnico-economica, sono parte integrante dell’accordo.