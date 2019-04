Vino, un'opportunità tutta da sfruttare per la filiera italiana

Unicredit

, che conferma la suaquanto a produzione ed una. Le previsioni vedono il settore vitivinicolo proseguire unnei prossimi 5 anni, con l'Italia che si sta riposizionando in un mercato sempre più competitivo ed in via di evoluzione quanto a consumi e commercio.E' quanto emerge dal, uno studio elaborato annualmente sulle tendenze, dinamiche competitive e prospettive di sviluppo e crescita del variegato comparto vitivinicolo nazionale. Un report che arriva a pochi giorni dalla principale manifestazione del settore, Vinitaly, al via il prossimo weekend a Verona - Nel 2018 laè stata molto abbondante (50,4 milioni di ettolitri) confermando il paese per il quarto anno consecutivo ala livello globale con una quota del 17% della produzione mondiale. L'Italia detiene anche ilDOP e IGP (523 prodotti), la cui produzione cresce rispettivamente del 21,7% e del 2,5%.- Nell'arco degli ultimi 15 anni i, ma la crescita è stata sostenuta perlopiù dallesudamericane ed asiatiche, in particolare la, che hai suoi consumi. Gli Stati Uniti però si confermano il primo consumatore di vino (24% consumi totali) mentre l'Italia è al terzo posto (9,3% del totale).- Il settore del vino italiano conta circa, l'8% circa del fatturato nazionale del settore Food&Beverage, con unaper 6,2 miliardi di euro di fatturato generato sui mercati esteri (il 54% del fatturato totale del settore). L'Italia detiene unache nel 2018 si aggirava sui 30 miliardi (+0,8%). Dall'analisi emerge come nell'ultimo decennio le esportazioni italiane di vino abbiano, come rivela la rapida crescita delle vendite in valore (+5,2% medio annuo nel periodo 2007/2018) rispetto ai volumi esportati, rimasti invece quasi invariati (+0,3% nello stesso periodo). Glirimangono il primo mercato di sbocco, seguitida, che insieme assorbono più della metà (53,6%) dell'export italiano globale. Tra i mercati di destinazione che crescono di più rispetto al 2017 si segnalano la Francia (+10,1%), la Svezia (+7,5%) e i Paesi Bassi (+5,6%).- Per ill'OIV stima undel settore vino in, tale da superare nel 2023 i 350 miliardi di dollari. A trainare i fatturati sarà la spesa globale e l'aumento dle reddito disponibile nelle econmie emergenti,m unito ad una preferenza per la qualità., grazie soprattutto alla domanda estera, mentre per i consumi interni le stime rimangono più caute. Iper l'export di vino italiano nel 2020 saranno, per i vini, la Cina dove sono previsti volumi di vendite in aumento dell'11,9%, il Canada (+6,5%) ed il Giappone (+4,2%), mentre per gli spumanti si guarda a Canada, USA e Cina, dove si dovrebbe registrare una crescita rispettivamente del 18,4%, del 14,6% e del 12,2%.