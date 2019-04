Borse europee sulla parità.Piazza Affari fa peggio

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

tecnologia

materie prime

vendite al dettaglio

petrolio

Juventus

STMicroelectronics

UBI Banca

Ferragamo

A2A

Tenaris

Amplifon

Snam

(Teleborsa) -, che fa leggermente peggio delle altre Borse europee, che invece hanno terminato la giornata sulla parità. A frenare i mercati hanno concorso ledella Brexit e delle, benché questa mattina si parlasse di notevoli passi avanti nelle negoziazioni . A Milano attesa anche per il Dl Crescita questa sera in CdM.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14%. L'è sostanzialmente stabile su 1.287,7 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 62,54 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +251 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,51%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,28%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,22%, mentreè stabile, riportando un -0,09%., con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,23%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che chiude a 23.769 punti. Leggermente negativo il(-0,22%); poco sopra la parità il(+0,32%).Nella Borsa di Milano, ilnella seduta odierna è stato pari a 2,1 miliardi di euro, in calo di 568,7 milioni di euro, rispetto ai 2,67 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,9 miliardi di azioni, rispetto ai 0,89 miliardi precedenti.Su 221 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 115 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 93. Invariate le rimanenti 13 azioni.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,36% sul precedente. Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-1,84%),(-1,23%) e(-0,96%).di Milano c'è la(+2,02%), seguita da(+1,64%) che prosegue un buon momento.Bene anche(+1,62%) e(+1,42%).La peggiore è, che ha terminato le contrattazioni a -2,21%, che già ieri aveva scontato un impatto negativo dei conti e del piano.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,85%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,36%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,17%.