Dl crescita in CdM: Conte fiducioso su ok

(Teleborsa) - Ilarriva inal via nel pomeriggio di oggi giovedì 4 aprile, in un momento delicato per ilanzicheha garantito il Premier Giuseppe Conte aprendo, in mattinata, il Forum sull'Economia Sostenibile.- "Ho l'onore di presiedere un Governo che definiamo del cambiamento, per noi non si tratta di una formula enfatica: cambiamento significa cercare in tutti i modi e impiegare tutte le energie per cambiare la rotta da un sistema iniquo e insostenibile, ha proseguito. Nella Legge di bilancio abbiamo fatto un primo passo" maDelha parlato anche il vicepremier: "Oggi - ha assicurato - portiamo in Cdm il Decreto crescita"; una cosa "importante per l'accesso aldelle imprese, faremoper permettere di accedere aie ci sarà una nuovache vedrete neldi aprile".anche per le zone 2 e 3, rifinanziamento delper la prima casa, incentivi fiscali,rilancio deglibonus. Sono, queste, alcune delle misure urgenti, divise in tre capitoli (misure per la crescita economica, rilancio degli investimenti privati e rilancio degli investimenti pubblici) che dovrebbero, appunto, confluire nel