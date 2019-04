Nissan, su Ghosn piomba una nuova accusa

Nissan-Renault

(Teleborsa) - Di nuovo alle prese con la giustizia, ex presidente di. Dopo essere stato rilasciato su cauzione a inizio marzo , su Ghosn piomba una nuova accusa, di, bastata a riportarlo in un carcere giapponese.Le nuove accuse riguarderebbero 3,5 miliardi di yen (quasi 28 milioni di euro) pagati da Nissan dal 2012 a un distributore in Oman, Medio Oriente, come incentivi alle vendite, che invece sarebbero serviti ad acquistare una barca di lusso per Ghosn e i suoi familiari.Le spese sostenute dall'ex manager "danno adito ad interrogativi, a causa delleda cui derivano e delle violazioni dei principi etici del Gruppo che esse implicano", si legge in un comunicato diffuso dopo il Consiglio di Amministrazione di Renault.Precedentemente il tycoon dell'auto era stato rinviato a giudizio per frode finanziaria e fiscale.