Banca Generali, nel trimestre raccolta netta supera 1,4 milioni di euro

Banca Generali

(Teleborsa) - Positiva la raccolta di marzo per, percon un'accelerazione rispetto ai mesi precedenti in termini di volumi e con ritorno di interesse per i prodotti di risparmio gestito favorito.La stabilizzazione dei mercati finanziari ha favorito un graduale ritorno di interesse per le soluzioni gestite. Nello specifico è stata particolarmente apprezzata l’innovativa SICAV lussemburghese LUX IM1, che ha raccolto 220 milioni nel mese e per un totale che sfiora i 400 milioni da inizio anno. A circa un anno dal lancio nell'aprile del 2018 LUX IM concentra ormai 7,9 miliardi di attivi. Si conferma inoltre l’interesse per i prodotti assicurativi e in particolare le polizze di Ramo I (132 milioni nel mese, 589 milioni da inizio anno) per le caratteristiche di investimento tipicamente difensivo unite alla stabilità del ritorno.A fine marzo inoltre i contratti di consulenza evoluta (Advisory) hanno raggiunto i 3 miliardi di masse, con un progresso di 700 milioni da inizio anno. La forte crescita delle consulenza evoluta è in parte legata al potenziamento dell’offerta di strumenti di risparmio amministrato per la protezione e diversificazione del portafoglio, come i certificate e altri prodotti strutturati (200 milioni da inizio anno) per i quali si raccoglie un interesse crescente."La solidità nei flussi di raccolta del primo trimestre e le diverse novità in rampa di lancio nelle gestioni e nei prodotti ci fanno guardare con fiducia alla crescita commerciale dei prossimi mesi", ha commentatoAmministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali.