Fincantieri, Bono: portafoglio pari a 2 punti di PIl. Nel 2018 crescita record

Fincantieri

ENI

(Teleborsa) - E' in corso, a Trieste, l'assemblea degli azionisti dichiamata ad approvare il Bilancio d'esercizio 2018 e che dovrebbe confermare i vertici del Gruppo, Giampiero Massolo alla Presidenza e Giuseppe Bono nella carica di Amministratore Delegato.Tra gli altri consiglieri in lista ci sono le conferme di Fabrizio Palermo e Massimiliano Cesare e nuovi nomi come Federica Seganti, attuale presidente della società finanziaria Friulia, che fa capo alla Regione Fvg. Il nuovo CdA sarà convocato al termine dell'Assemblea.. - ha detto l'AD di Fincantieri, Giuseppe Bono intervenendo all'Assemblea degli azionisti -.". Bono ha parlato, poi, del 2018 come di un ulteriore "anno di crescita record. Negli ultimi 4 anni ricavi cresciuti del 9 per cento"."Il settore offshore è ancora in crisi, anche se ci sono timidi segnali di ripresa. Stiamo lavorando cona progetti estremamente innovativi" - ha continuato il CEO -.".Quanto al closing dell'operazione Chantiers de l'Atlantique, Bono ha detto che "manca soltanto l'ok dell'Autorità Antitrust" ricordando che "un addizionale 1% del capitale azionario sarà prestato a Fincantieri".