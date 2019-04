Mercati prudenti in attesa del Job Report

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che, seppur moderato, evidenzia un vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Gli investitori restano concentrati sulle trattative commerciali tra USA e Cina, ormai alle fasi finali, mentre guardano al report odierno sul mercato del lavoro americano , da cui è attesa una accelerazione della crescita degli impieghi.Sul Forex, è prudente anche il cambio, che scambia sui valori della vigilia a 1,123. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,24%. Poco mosso il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 62,07 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +250 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,51%.lima lo 0,12%. Cauta+0,03% seguita da+0,06%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,25%.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,54%),(+1,47%) e(+0,81%).di Piazza Affari, in primo piano, che mostra un forte aumento del 3,35% grazie all'annuncio di nuovi contratti in Norvegia e Medio Oriente Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,72%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,53%.Tra le banche, tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,48%.del FTSE MidCap,(+8,64%) festeggia la maxi commessa in Australia . Bene inoltre(+2,84%),(+2,34%) e(+2,11%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,07%.