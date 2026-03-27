Si muove in territorio negativo Milano, in linea con l'andamento dei mercati europei

(Teleborsa) - Giornata difficile per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso
, assieme agli altri Eurolistini. Tra investitori e operatori restano forti le preoccupazioni per un possibile allargamento del conflitto in Medio Oriente e per l’impatto sull’economia globale, nonostante il nuovo rinvio dell’ultimatum statunitense sull’Iran.
A Milano, su Ferretti
KKCG Maritime ha alzato il prezzo di OPA
parziale a a 3,90 euro per azione (cum dividend); Goldman Sachs ha alzato il rating su Intesa Sanpaolo
a "buy" da "neutral" venerdì, fissando un prezzo obiettivo di 6,9 euro con un potenziale di rialzo del 36%, nell’ambito di una revisione complessiva dei rating del settore bancario italiano; Unipol
ha approvato i risultati 2025
che confermano i preliminari comunicati a febbraio, mentre MPS
ha fornito precisazioni
in merito alla presentazione delle liste dei candidati per il rinnovo degli organi sociali.
Oltralpe, Barclays prevede un avvio d’anno debole
per LVMH
, con una crescita organica del primo trimestre 2026 rivista al ribasso di circa 200bps.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,24%. L'Oro
continua gli scambi a 4.420,9 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,49%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,57%), che raggiunge 96,91 dollari per barile.
Pesante l'aumento dello spread
, che si attesta a +100 punti base, con un deciso aumento di 7 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 4,09%. Tra gli indici di Eurolandia
soffre Francoforte
, che evidenzia una perdita dell'1,38%, giornata fiacca per Londra
, che segna un calo dello 0,43%, e preda dei venditori Parigi
, con un decremento dello 0,77%.
A Piazza Affari, il FTSE MIB
è in calo (-1,04%) e si attesta su 43.248 punti; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il FTSE Italia All-Share
, che scivola a 45.525 punti.
In frazionale calo il FTSE Italia Mid Cap
(-0,32%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità il FTSE Italia Star
(-0,5%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, ben impostata Amplifon
, che mostra un incremento del 2,80%.
Piccoli passi in avanti per Ferrari
, che segna un incremento marginale dell'1,18%.
Giornata moderatamente positiva per Recordati
, che sale di un frazionale +0,78%.
Seduta senza slancio per Mediobanca
, che riflette un moderato aumento dello 0,51%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su STMicroelectronics
, che prosegue le contrattazioni a -5,48%.
Si concentrano le vendite su Prysmian
, che soffre un calo del 3,21%.
Vendite su Saipem
, che registra un ribasso del 2,73%.
Seduta negativa per Leonardo
, che mostra una perdita del 2,63%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, SOL
(+11,84%), Philogen
(+2,27%), Ferretti
(+1,00%) e Zignago Vetro
(+1,00%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Danieli
, che prosegue le contrattazioni a -5,11%.
Sotto pressione D'Amico
, che accusa un calo del 3,07%.
Scivola Ariston Holding
, con un netto svantaggio del 2,88%.
In rosso Cementir
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,85%.