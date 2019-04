Avio tra i protagonisti del Fuorisalone 2019

Avio

(Teleborsa) - E' iniziato il conto alla rovescia per l'apertura del, l'insieme degli eventi organizzati in diverse zone di Milano durante il periodo delDal 9 al 14 aprile, si aprono le porte della Design Week.Proprio in questa cornice della Milano Design Week, all'interno del programma del Fuorisalone, per la prima volta presente anche, azienda leader nella, con un'installazione che ha come protagonista il nuovo lanciatore europeo VEGA C, evoluzione dell'attuale Vega. Il lanciatore ha un'ed è decorato da un designer italiano con una grafica che racconta l'impatto positivo della tecnologia spaziale nella vita quotidiana delle persone.Giovedì 11 aprile si terrà il Workshop "Space is closer: lo spazio che ti migliora la vita" conper proseguire venerdì 12 con un altro incontro per parlare dell'innovazione tecnologica applicata al design, alla moda ed all'automotive.