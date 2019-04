Banca Generali, Kepler conferma "buy" dopo dati raccolta marzo

Banca Generali

(Teleborsa) - Si muove in frazionale rialzo il titolo, che scambia in salita dello 0,43% a fronte del timido calo mostrato dal principale paniere FTSE MIB.Gli analisti dihanno confermato l'indicazione "buy" sulle azioni delladopo i dati sulla raccolta di marzo che hanno evidenziato un importo superiore agli 1,4 milioni di euro, nel primo trimestre 2019. Il target price è stato reiterato a 24 euro.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 23,63 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 23,43. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 23,83.