Banca Generali, raccolta netta di 1.049 milioni di euro a maggio

(Teleborsa) - Banca Generali ha realizzato a maggio una raccolta netta pari a 1.049 milioni di euro (+72% a/a) portando il dato cumulato da inizio anno a 3,8 miliardi, in crescita del +41% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.



Oltre alla sostenuta dinamica dei volumi, il dato si distingue per la qualità della sua composizione con flussi nelle soluzioni gestite pari a 894 milioni di euro, quasi cinque volte superiori rispetto al corrispondente mese dell'anno scorso (1,6 miliardi da inizio anno, +139% a/a). Il risultato è stato trainato dal successo delle nuove linee di prodotto lanciate nel corso del mese e finalizzate alla diversificazione e protezione dei portafogli in un'ottica di medio lungo termine.



La raccolta in soluzioni gestite è stata trainata dall'eccellente contributo dei fondi di casa pari a 818 milioni di euro nel mese (1,1 miliardi da inizio anno), in scia al riscontro dal lancio delle nuove soluzioni di investimento della Sicav LUX IM. Si conferma inoltre positiva la raccolta dei prodotti contenitori sia finanziari (65 milioni nel mese, 358 milioni da inizio anno) che assicurativi (28 milioni nel mese, 100 milioni da inizio anno).



Per quanto riguarda gli Altri Attivi, la raccolta è risultata positiva per 313 milioni (2,2 miliardi da inizio anno) trainata in particolare dai Conti Amministrati che hanno registrato flussi per 265 milioni (1,6 miliardi da inizio anno).



"Il mese di maggio rappresenta il miglior risultato della nostra storia per questo periodo dell'anno, distinguendosi non solo per il livello dei volumi ma soprattutto per la qualità del mix di raccolta, sempre più orientato verso le soluzioni gestite - ha commentato l'AD Gian Maria Mossa - Il lancio sul territorio delle ultime novità della nostra fabbrica prodotti ha riscontrato un forte interesse da parte della clientela, confermando la crescente attenzione verso strategie di investimento innovative e progressive, con un focus particolare sulla protezione dei portafogli in un contesto di mercato complesso. Continua inoltre la dinamica positiva dei nostri contenitori finanziari e assicurativi, che si confermano centrali nell'offerta grazie alla loro flessibilità e capacità di rispondere in modo personalizzato alle esigenze di una clientela sempre più sofisticata".



"Sul fronte della crescita della rete, prosegue il percorso di rafforzamento con l'ingresso di professionisti di esperienza e di giovani talenti, a testimonianza dell'attrattività del nostro modello e degli investimenti sulle persone - ha aggiunto - A livello strategico, lo sviluppo delle sinergie con Intermonte sta contribuendo ad ampliare il nostro posizionamento verso il segmento imprenditoriale e a rafforzare il controllo della catena del valore nel comparto dell'amministrato. Parallelamente, il progetto di insurbanking con Alleanza è in fase di completamento del roll-out sulla rete, con riscontri molto incoraggianti in termini di interesse e attivazione commerciale. Questi driver di crescita, uniti alla qualità e all'impegno della nostra rete di banker, ci consentono di guardare con fiducia all'evoluzione dei prossimi mesi".

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