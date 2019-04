Borse europee prudenti con focus su risultati USA e riunione BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Prevale cautela sulle principali borse europee, con il focus degli investitori che resta concentrato sulla riunione della Banca centrale europea , in calendario giovedì e sull'avvio della, venerdì, con i conti delle banche americane.Sul mercato Forex, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,27%. Tonico l', in progresso dello 0,46%. In salita il petrolio (Light Sweet Crude Oil) +0,55% sulle tensioni in Libia Invariato lo, che si posiziona a +247 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,48%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,24%. Cauta anche+0,12% seguita da+0,14%. Poco mosso il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 21.767 punti.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+0,63%),(+0,63%) e(+0,62%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,46%.Tra lea grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,67% sull' accordo raggiunto con Tesla in materia di emissioni Denaro su, che registra un rialzo dell'1,52%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,41% dopo cheha avviato la copertura con "buy".Buona performance per, che cresce dell'1,13%.I più forti ribassi, invece, si verificano sulle banche:-1%;-0,86%;-0,77%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,75%),(+2,31%),(+1,72%) e(+1,65%). Giù, che continua la seduta con -2,37%.