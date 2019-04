FMI taglia stime di crescita sull'Italia

(Teleborsa) -. Nel, il rapporto sull'economia globale dell'FMI di primavera, si legge che l'economia italiana crescerà dello 0,1%, dopo il +0,6% indicato a gennaio e il +1% anticipato a ottobre. Nel 2018, invece, si era registrata una crescita dello 0,9% e del +1,6% nel 2017. Invariate le previsioni per il 2020 a +0,9%.L'istituto di Washington, inoltre, ha: il rapporto è visto salire al 133,4% nel 2019 a fronte del 128,7% indicato precedentemente (132,1% nel 2018 e 131,3% nel 2017).Nel 2020 il rapporto dovrebbe salire al 134,1% per arrivare al 138,5% nel 2024., con il tasso di disoccupazione che secondo l'organizzazione guidata da Christine Lagarde, salirà al 10,7% quest'anno per poi scendere al 10,5% nel 2020 (10,6% nel 2018). Tale dato è molto al di sotto della media dell'Eurozona, prevista all'8% nel 2019 e al 7,7% nel 2020 (8,2% nel 2018)., a causa di "un aumento delle tensioni commerciali e i rialzi dei dazi tra Stati Uniti e Cina , un declino della fiducia delle aziende, condizioni finanziarie più stringenti e una maggiore incertezza sulle politiche di varie economie". Tra i "rischi al ribasso" c'è anche la Brexit . Il Fondo indica per quest'anno una crescita dell'economia mondiale del 3,3%, dopo il 3,5% indicato a gennaio e il 3,7% di ottobre (+3,6% nel 2018).Vista al 3,6% l'espansione globale nel 2020.