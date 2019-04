BCE, Draghi: crescita lenta si estenderà a tutto il 2019

(Teleborsa) - Nulla di nuovo dal fronte, con il governatore della Banca Centrale Europeache ha confermato un livello invariato dei tassi Per quanto riguarda i dettagli sul TLTRO , ossia sulla nuova serie di aste a più lungo termine, "saranno comunicati in uno dei meeting successivi, in particolare come verranno prezzate le aste".. Da una parte i problemi domestici sembra stiano sparendo ma ci sono ancora alcune cose che pesano sulla crescita europea, come il protezionismo e la vulnerabilità dei mercati emergenti.Gli aumenti dei salari e dei posti di lavoro continuano, invece, ad aiutare l'economia europea perché portano un po' di pressione inflazionistica.I dati recenti continuano ad essere deboli soprattutto per la manifattura e il rallentamento della domanda estera.Durante la conferenza stampa al termine del Consiglio direttivo, Draghi ha poi ribadito che la BCE valuterà la possibilità di assumere misure per mitigare gli effetti collaterali dei tassi di interesse negativi ufficiali sulle banche.