Cina, accelera l'inflazione a marzo

(Teleborsa) -Secondo il National Bureau of Statistics, su anno, aumentando al passo più veloce da ottobre 2018. Centrate in pieno le attese degli analisti che erano per un +2,3%. In calo dello 0,4% i prezzi al consumo rispetto al mese precedente (+1% a febbraio e -0,2% il consensus).Nello stesso tempo, idopo il +0,1% di febbraio. Gli analisti avevano stimato un incremento dello 0,4%.