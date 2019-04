Trasporti, per le merci su strada si punta a tecnologie innovative e sostenibilità

(Teleborsa) -. E tra ipotesi e idee c'è quella di "treni di tir" equipaggiati con tecnologia innovativa e d'avanguardia, chiamati anche "Smart tir", che, regolando velocità e distanze tra i mezzi, sulle autostrade più trafficate possa rendere più fluido il traffico e aumentare la sicurezza.Per raccogliere la sfida bisogna dunque. I conti di un settore in evoluzione, quello dei trasporti su gomma, sono al centro di un, "un viaggio per l'Italia per raccontare le realtà, i progetti e a tratteggiare gli orizzonti delle aziende di autotrasporto".In altre parole: come evolversi e con quali mezzi?. E non si parla di trazioni alternative, che raggiungono a stento il 3% delle nuove immatricolazioni, ma di diesel Euro 6. Con un fondo per l'autotrasporto di 50 milioni (da confermare) non si va lontano, tantomeno sul fronte della sostenibilità". Una cifra che recentemente il Mit, nella ripartizione delle risorse 2019-2021 ha previsto in 25 milioni "per investimenti sul rinnovo parco mezzi".Oltre a questo,un confronto tra costruttori ed aziende a fronte della spinta ambientale ed economica nella nuova realtà digitale.