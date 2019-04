Unicredit in assemblea. Mustier non commenta andamento 1° trimestre

Unicredit

(Teleborsa) - E' in corsoi ldiper l'approvazione del Bilancio alla presenza dele dell'Amministratore delegatoA margine dei lavori,, i cui risultati verranno pubblicati fra qualche settimana. "Vedete che sia io che il presidente abbiamo un umore sorridente", ha però aggiunto il numero uno della banca.In relazione all'impatto dell 'indagine Ue su un possibile cartello con altre sette banche europee,ed ha aggiunto. Il dossier aperto dalla Commissione Europea coinvolgerebbe otto banche e riguarderebbe un'ipotesi di cartello su titoli di Stato. Per la banca di piazza Gae Aulenti, stando alle voci, si tratterebbe poi di una violazione molto limitata nel tempo e nelle dimensioni.Il banchiere ha affrontato anche il tema delle, affermando che "lee ogni combinazione ha una bassa probabilità di riuscire". Mustier ha poi aggiunto che Unicredit è focalizzata sulla crescita organica come previsto dal piano eche la vedevano vicina a Commerzbank, affermando "non è la nostra policy commentare i rumors.