UniCredit, buyback per oltre 1,88 milioni di azioni

(Teleborsa) - UniCredit
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 23 ottobre, ha reso noto di aver acquistato
dal 3 al 7 novembre 2025, complessivamente 1.887.264 azioni proprie
al prezzo medio ponderato di 63,4982 euro.
Al 7 novembre, a partire dall'avvio della Seconda Tranche del Residuo SBB 2024, UniCredit ha acquistato un totale di 5.418.466 azioni, pari allo 0,35% del capitale sociale per un controvalore complessivo di 340.048.557,43 euro. Considerando anche gli acquisti realizzati in esecuzione della Prima Tranche del Residuo SBB 2024, UniCredit detiene complessivamente 32.923.631 azioni proprie pari al 2,11% del capitale sociale.
Intanto, sul listino milanese, vigoroso rialzo per l'Istituto di credito
, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,14%.