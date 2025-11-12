Milano 12:24
45.039 +1,35%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 12:24
9.887 -0,13%
Francoforte 12:24
24.349 +1,08%

Piazza Affari: scambi in positivo per Unicredit

(Teleborsa) - Scambia in profit l'istituto di credito, che lievita del 2,36%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Unicredit evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la banca di Piazza Gae Aulenti rispetto all'indice.


Il quadro tecnico di breve periodo di Unicredit mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 68,69 Euro. Rischio di discesa fino a 67,3 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 70,08.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
