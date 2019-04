Fisco, al via la dichiarazione precompilata: inseriti 960 mln di dati

(Teleborsa) -. Come rende noto l'Agenzia delle Entrate,Per quest'anno, fa notare l'Agenzia,. Oltre ai dati già a disposizione, sono stati inseriti nei modelli quelli inviati dagli enti esterni (come studi medici, farmacie, banche, assicurazioni, università, ecc.) e dai datori di lavoro tramite le certificazioni uniche. Si aggiungono inoltre, specifica l'Agenzia, le spese su parti comuni condominiali che danno diritto al bonus verde e le somme versate dal primo gennaio 2018 per assicurazioni contro le calamità, stipulate per immobili a uso abitativo.Dei circa 960 milioni di dati, il, comunicati all'Agenzia da farmacie, studi medici, cliniche, ospedali, iAl secondo posto in ordine di frequenza troviamo i, poco più di 92 milioni, e le Cu, oltre 61 milioni. I dati relativi aguadagnano quota 16 milioni, cui si aggiungono quasi 6 milioni di occorrenze relative a ristrutturazioni condominiali.Scorrendo latroviamo poi oltre 8 milioni di, 4,6 milioni relativi a contributi previdenziali, cui si aggiungono oltre 4 milioni di informazioni che attengono alla previdenza complementare. Circa 4,4 milioni di dati, infine, riguardano rimborsi di spese sanitarie e un milione in meno (3,4) spese universitarie. Chiudono la classifica delle occorrenze in milioni le informazioni relative a contributi per lavoratori domestici (3,2 milioni).Tra le novità di quest'anno c'è anche la, in alternativa alla modalità tradizionale, per modificare in maniera guidata il quadro E della dichiarazione, per esempio per aggiungere un onere detraibile o deducibile che non compare tra quelli già inseriti dall'Agenzia o modificare gli importi delle spese sostenute.A partire dal 10 maggio, si potrà dunque intervenire in modalità guidata su tutti i dati del quadro, aggiungendo, eliminando o modificando, tra gli altri, anche gli importi relativi alle spese che danno diritto agli sconti fiscali per le ristrutturazioni, per il risparmio energetico, per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici e al bonus verde. Una volta fatte le modifiche, sarà il sistema a ricalcolare in automatico gli oneri detraibili e deducibili, sulla base dei nuovi dati e di eventuali limiti previsti dalla legge, e a inserire il totale nei campi del quadro E.