Milano 14:25
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Dow Jones 4-giu
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Partite correnti Francia in aprile

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Partite correnti Francia in aprile
Francia, Partite correnti in aprile pari a -200 Mln Euro, in aumento rispetto al precedente -900 Mln Euro.

(Foto: Stephen Finn - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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