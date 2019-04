Scuola, impronte digitali: la rivolta di Presidi e personale Ata. Il NO di Anief e Udir

(Teleborsa) -. Alcuni sindacati invitano i Presidi a twittare le proprie impronte al Ministro e a scioperare, in modo compatto, il prossimo 17 maggio.. Quel giorno, infatti, i dirigenti scolastici dove dovranno ad esempio timbrare il cartellino quando presiederanno le Commissioni?, in questi giorni all’esame delle Commissioni di Palazzo Madama, che obbliga il personale dirigente del pubblico impiego, compresi i capi d’istituto, e gli tutti gli impiegati, quindi anche il personale Ata della scuola,I dirigenti scolastici – scrive Orizzonte Scuola - protestano via Twitterche prevede che vengano prese le loro impronte per rilevare la loro presenza nelle scuole.. Previsto anche un presidio e un flash mob davanti al Senato quando ci sarà l’approvazione del Decreto.Anche il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca,dell'immagine di chi intende ancora preservare la scuola come istituzione autonoma, seria ed efficiente del Paese"., perché andrebbero in tilt gli apparecchi di rilevazione visto che il personale si sposta continuamente da una sede all’altra, anche per garantire la sicurezza degli alunni.