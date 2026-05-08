Contratto scuola, ANIEF rafforza l'impegno su tutti i tavoli ministeriali e contrattuali

"Continua l’impegno della nostra organizzazione sindacale su. La prossima settimana riprenderanno infatti, nell’ambito delle quali continueremo a chiedere l’". Lo ha dichiarato"Riteniamo inoltre fondamentale procedere a una, per definire in modo chiaro. Il rischio, altrimenti, è quello diOccorre poi introdurre criteri cheperché non è più ammissibile che, nonostante le numerose sentenze della Corte dei Conti e della giurisprudenza, ilLa prossima settimana riprenderanno ancheÈ necessario definire alcuni aspetti legati agli interessi di rivalsa che arrivano alle scuole a seguito della lavorazione delle posizioni assicurative:Allo stesso modo, stiamo sollecitando laLe scuole devono ricevere queste risorse per poterDiversamente, sarebbe inutile pubblicare nuovi avvisi, perché il personale, in particolare quello di segreteria, è ormai allo stremo.Per quanto riguarda infine ilin attesa della definizione dei contingenti, stiamo portando avanti un’azione politica affinchéuna volta esaurite le graduatorie regionali di riferimento", conclude Sorrentino.