Trenitalia, "Speciale Concerti": a Firenze in treno il 2 giugno per gli "Imagine Dragons"

(Teleborsa) -Facilitazioni, perciò, fino alla metà dell'importo "Base" per il viaggio, a seconda dell'anticipo di acquisto (tra 20 e 50%), per le persone che intendono raggiungere il capoluogo toscanoIn treno a Firenze, dunque, per. La promozione è acquistabile per i viaggi di andata con destinazione Firenze dal 31 maggio al 2 giugno, e per viaggi di ritorno dal 2 al 3 giugno.Per usufruirne è necessario essere, al personale di controllo Trenitalia.Avvalersi di "Speciale Concerti" è semplice:. E' naturalmente possibile avvalersi della possibilità di viaggio facilitato tramite l'App di Trenitalia e tutti i consueti canali di acquisto per i titoli di viaggio dell'Azienda ferroviaria del Gruppo FS.