Andamento positivo per le borse europee. Debole Milano

(Teleborsa) -, ad eccezione di Piazza Affari, che mostra una seduta all'insegna della debolezza sulle preoccupazioni di un rallentamento dell'economia.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,36%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.276,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,28%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +254 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,58%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,35%, piatta, che tiene la parità, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,33%., mentre resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 24.001 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,14%), come il FTSE Italia Star (-0,2%).In luce sul listino milanese i comparti(+1,80%),(+1,17%) e(+0,47%). Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-1,23%),(-1,09%) e(-0,68%).Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 3,02% dopo aver comunicato che risponderà alle richieste di conversione del prestito obbligazionario convertibile.avanza dello 0,81%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,64%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,62%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,03%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,53%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,50%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,40%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,16%),(+3,21%),(+2,89%) e(+1,64%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,47%.Affonda, con un ribasso del 2,26%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,94%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,93%.