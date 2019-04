Scontro Lega-M5S, Salvini su Raggi: "Se non sa amministrare lasci"

(Teleborsa) - Si fa sempre più acceso loin un continuo rimpallo di accuse. Dopo le polemiche di fuoco a seguito dell'avviso di garanzia per il sottosegretario leghista(accusato di corruzione), con Luigi Di Maio e tutto il Movimento che ne chiedono le dimissioni, il terreno dello scontro si sposta a, con lafinita nel mirino del leader leghista, vicepremier e ministro dell'Interno, turisti cafoni e incivili in genere. La circolare sulle zone rosse va in questa direzione, esattamente come alcuni strumenti nel decreto sicurezza.", ha dichiarato in mattinata Salvini che già aveva attaccato la prima cittadina della Capitale.A seguito delle rivelazioni giornalistiche pubblicate da L'Espresso, dalla Lega si erano già alzate le richieste di dimissioni per la sindaca pentastellata che ora si trova sotto attacco anche in Campidoglio., ha dichiarato il capogruppo del Carroccio a Roma Maurizio Poli. "Il governo è disposto ad aiutare Roma, la Lega in primis, ma il problema vero è che in tre anni il M5S non ha offerto alcuna visione della città, è tutto peggiorato. E la Raggi non è in grado di amministrare".