Appuntamenti e scadenze: settimana del 22 aprile 2019

(Teleborsa) -- Borsa di Parigi chiusa per festività- Borsa di Francoforte chiusa per festività- Borsa di Madrid chiusa per festività- Borsa di Milano chiusa per festività- Borsa di Londra chiusa per festività- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia- Comunicazione BOT- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali relativi alle retribuzione maturate nel trimestre Gennaio-Marzo 2019.- Inizia la riunione di politica monetaria- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi- Ultimo giorno di quotazione all'AIM delle azioni e dei warrant- Asta CTZ - BTP€i- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Conference call con gli analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Conference call con gli analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna- Il Presidente Mattarella incontra con gli esponenti delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma della ricorrenza del 74° Anniversario della Liberazione al Palazzo del Quirinale- Il Presidente Mattarella sarà all'Altare della Patria per la deposizione di una corona d'alloro in occasione del 74° Anniversario della Liberazione- Bollettino economico- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Revocate dalla quotazione all'AIM le azioni ed i warrant- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di marzo- Asta BOT; Comunicazione medio-lungo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Presentazione elenchi INTRASTAT trimestrali relativi al 1° trimestre 2019 solo per via telematica.- Presentazione elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Marzo 2019.- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio