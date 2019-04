Wall Street in stand-by aspettando l'ondata dei conti trimestrali

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street nel giorno della Easter Monday viaggia sostanzialmente sulla parità. La cautela domina questa seduta semifestiva a causa della fiammata del prezzo del petrolio e dell'attesa dei risultati trimestrali di gran parte delle società del S&P 500 questa settimana.Nessuna variazione significativa per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 26.508,94 punti; sulla stessa linea, lo, che rimane a 2.903,15 punti. Sulla parità il(+0,01%), come l'S&P 100 (0,1%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Il settore, con il suo -0,43%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,76%),(+1,21%) e(+0,53%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,47%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,30%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,17%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,10%.Tra i(+2,68%),(+2,31%),(+2,03%) e(+1,30%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,83%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,69%.Sensibili perdite per, in calo del 2,40%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,82%.