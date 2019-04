Claudia Maria Terzi, Assessore Infrastrutture e Trasporti Lombardia su urgenze per Regione

(Teleborsa) -. In precedenza, dal 2013 al 2018 Assessore ad Ambiente, energia e Sviluppo sostenibile. Prima ancora, Sindaco di Dalmine dal 2009 al 2013.. Da qui l’esigenza di perorare la causa dell'Infrastruttura lombarda. Il potenziamento della metrotranvia può rappresentare un ulteriore salto di qualità per il sistema del trasporto pubblico nel bergamasco, assicurando collegamenti efficienti e rapidi tra il capoluogo e le valli.. Bisogna dunque proseguire su questa strada. La metrotranvia bergamasca è un esperimento interessante anche perché viene recuperato il sedime delle ferrovie dismesse,. Ovviamente poi, ho posto sul tavolo riflessioni di carattere più generale sul tema del TPL e delle risorse necessarie al miglior funzionamento del sistema"."Stiamo facendo molto per. Penso, per esempio, al recente stanziamento di. Resta sul tavolo però il tema dei finanziamenti al trasporto pubblico. Il Ministero deve anzitutto confermare i trasferimenti dello scorso anno. Come Regione siamo già intervenuti. Ora aspettiamo che il Ministero scongeli la parte restante del finanziamento. Ma confido che questo venga fatto, perché i cittadini non devono subire decurtazioni del servizio come avvenuto in passato per i tagli dei precedenti Governi.: la Lombardia riceve circa il 17% degli stanziamenti a fronte di un’utenza che costituisce il 22% di quella nazionale. Questi 5 punti percentuali fanno la differenza, considerando che un riparto equo consentirebbe alla Lombardia di avere 230 milioni di euro in più a beneficio dei pendolari".. Ma senza forzare i tempi e soprattutto rispettando i passaggi tecnici che, inevitabilmente, prevede questo nuovo sistema.che si potrebbero verificare su alcune tratte in seguito a un’introduzione non sufficientemente calibrata della tariffazione integrata. I tecnici della Regione sono al lavoro proprio per scongiurare il rischio di distorsioni:. Comunque rilevo, a onore del vero, che quanto approvato dall’Agenzia TPL di Milano non è assimilabile al biglietto unico, dato che manca la parte ferroviaria proprio per i motivi sopracitati."Quando mi sono insediata. Trenord è una società al 50% tra Ferrovie Nord Milano (afferente a Regione Lombardia) e Trenitalia (Ferrovie dello Stato). Ebbene, Regione Lombardia ha investito 3 miliardi in Trenord (1,4 miliardi fino adesso e 1,6 per l'acquisto di nuovi treni), mentre Trenitalia ha messo solo 170 milioni di euro negli ultimi anni. Il risultato è che la flotta conferita da Trenitalia ha 32 anni di media, mentre quella conferita da Fnm–Regione Lombardia solo 9 anni. Basterebbe questo dato per descrivere il contesto in cui ci siamo trovati ad agire.. Gli interventi coincisi con il cambio orario invernale hanno determinato un aumento dell’indice di puntualità, ora abbondantemente sopra l’82%, ovvero 7 punti percentuali in più rispetto alla media precedente. E hanno determinato un calo drastico delle soppressioni, ridotte di oltre 2/3 passando dal 5% al 1,7%, da 120 a meno di 40 al giorno. Questo non significa che tutto vada bene, ma che abbiamo decisamente invertito la rotta innescando un sensibile miglioramento del servizio. E questo è certificato dai dati.. Ricordo che il servizio ferroviario regionale lombardo trasporta quotidianamente oltre 800.000 pendolari, cifra pari al 26% del totale italiano: in sostanza la Lombardia fa i numeri di Lazio, Veneto e Piemonte messi assieme. E questo non può essere ignorato se fare valutazioni oggettive della situazione".. Il programma presentato da RFI su nostro sollecito è un passo significativo nella direzione giusta, perché mette nero su bianco una serie di interventi di cui la rete ha estremamente bisogno.. Altro grande tema è l’eliminazione dei passaggi a livello, che in Lombardia sono davvero ancora troppi e costituiscono un vulnus anche dal punto di vista della viabilità. Come Regione abbiamo co-finanziato molti interventi e continueremo a monitorare il lavoro di RFI affinchè rispetti le tempistiche annunciate"."Per il protocollo. Sempre per quanto riguarda la sicurezza, i nuovi treni acquistati dalla Regione in arrivo dal prossimo anno saranno dotati di un sistema di videosorveglianza intelligente con rilevatori di comportamento anomalo, in grado di assicurare maggiore tempestività negli interventi.