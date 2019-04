Enel Green Power connette alla rete il suo primo impianto nello Zambia

Enel

(Teleborsa) -(EGP), la business line globale del Gruppo, specializzata in energie rinnovabili, ha avviato le operazioni del parco solare fotovoltaico di Ngonye da 34 MW, il primo impianto del Gruppo nello Zambia.L’impianto, che, fa parte del programma Scaling Solar della Banca Mondiale, attuato dalla Industrial Development Corporation (IDC) dello Zambia. Nel giugno 2016 IDC ha aggiudicato a EGP il diritto di sviluppare, finanziare, costruire, possedere e gestire l’impianto."Con la connessione alla rete di Ngonye nello Zambia,, che offre grandi opportunità di crescita" ha dichiarato. "Attraverso questo progetto stiamo promuovendo l’ambiziosa spinta del governo per migliorare l’accesso all’energia in tutto il Paese, diversificando il suo mix di generazione per tutelarsi dalle forti siccità e dagli effetti dei cambiamenti climatici. Ngonye, un progetto di successo, conferma inoltre che efficaci programmi di sviluppo, come lo Scaling Solar, sono essenziali per attrarre investimenti privati nelle rinnovabili in Africa"., commercializzerà l’energia prodotta nel quadro di un accordo di fornitura energetica venticinquennale firmato con la utility pubblica ZESCO.Si prevede che, evitando l’emissione in atmosfera di oltre 25.600 tonnellate di CO2.L’, in parte finanziati mediante un accordo siglato con l’Industrial Development Corporation (IDC) dello Zambia.