FCA, Trantini nominato Presidente società distribuzione in Cina

(Teleborsa) - E' tempo di nuove nomine in FCA, allo scopo di rafforzare la competitività del suo business in Cina. Fiat Chrysler Automobiles N.V. annuncia la nomina di, la società di distribuzione di FCA con GAC in China.La nomina ha effetto immediato. Daphne Zheng, attuale President della società di distribuzione e Chief Operating Officer di FCA per la Cina, lascia il Gruppo.Trantini porta nel suo ruolo una vasta esperienza nel settore, con precedenti posizioni che comprendono quella di Chief Executive Officer (CEO) di Getrag Jiangxi Transmissions, CEO della joint venture nel settore delle trasmissioni tra FCA e GAC e più recentemente quella di Director of China Business per FCA.