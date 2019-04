Prezzi carburante, si ferma la corsa agli aumenti

(Teleborsa) -, almeno per il momento. Secondo le rilevazioni di Quotidiano Energia, dopo gli ultimi ritocchi al rialzo di 1 cent/litro sui prezzi raccomandati di benzina e diesel operati venerdì da Tamoil e Q8,, mentre le quotazioni dei prodotti in Mediterraneo salite giovedì e venerdì hanno chiuso al ribasso.Lo stop però non si è ancora fatto sentire sui prezzi praticati al consumatore. In particolare, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, il, con i diversi marchi che vanno da 1,627 a 1,643 euro/litro (no-logo a 1,605), mentre per il, con le compagnie che passano da 1,518 a 1,527 euro/litro (no-logo a 1,492).Quanto al, per la, con gli impianti colorati che vanno da 1,729 a 1,828 euro/litro (no-logo a 1,650), mentre per, con i punti vendita delle compagnie tra 1,633 a 1,732 euro/litro (no-logo a 1,537). Il(no-logo a 0,634).