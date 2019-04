Fed verso la conferma degli attuali tassi nonostante le pressioni di Trump

(Teleborsa) - Al termine della riunione di due giorni di politica monetaria del Fomc,L'annuncio verrà dato domani sera, in conferenza stampa, dalmaUna previsione supportata dal fatto che,Secondo i mercatie i dati compilati dalhanno messo leNonostante ill'ipotesi di un taglio, pur rimanendo sul tavolo, dovrebbe, per il momento, rimanere in stand by.soprattutto alla luce del dato sul Pil, volato nel I trimestre al +3,2%. La maggior parte dei dati statunitensi in arrivo ha, infatti, sorpreso in modo positivo, diminuendo la probabilità che i funzionari siano costretti a tagliare i tassi come richiesto da Trump.un abbassamento dei tassi potrebbe avvenire solo se restasse per un periodo prolungato sotto al 2%. Viceversa, secondo gli analisti, la Fed terrà a freno gli aumenti dei tassi finché non sarà evidente che l'inflazione si sta spostando più in alto.Rispetto alla dichiarazione di metà marzo della Fed "non prevediamo un grande cambiamento di tono" ha affermatoin un'anteprima dell'incontro di domani. Per Feroli da parte dei responsabili delle politiche vi sarà probabilmente "più ottimismo sulla crescita ma una lettura più cauta dei recenti sviluppi inflazionistici".Il cambio di strategia è stato determinato dalla volatilità nei mercati azionari e obbligazionari alla fine dello scorso anno, da un'inflazione debole e dai segnali di un rallentamento economico globale.