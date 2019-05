Primo Maggio, Festa del Lavoro e dei Diritti

(Teleborsa) - Mai come oggi il, o meglio, lead esso legato rappresentano unsull'agenda dei Governi a qualsiasi latitudine. Ed oltre che disempre al centro del dibattito. Anche per questo, il, da un po' di tempo a questa parte, con lache fa la voce grossa in un contesto generale dii cui confini spesso appaiano meno definiti che in passato, assume unCome sempre,in tutta Italia - il più rappresentativo il "Concertone" a- ricordando le migliaia dipiaga purtroppo in continua crescita.Proprio pochi giorni fa,Presidente dell’Anmil (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro)commentando i dati divulgati dall’Inail che certificano una crescita del 10% delle morti bianche nel 2018, ha sottolineato come stiamo assistendo ad unocausati dal lavoro che prosegue senza soluzione di continuità creando- Oggi per la prima volta la Festa del Lavoro vede protagonisti anche i"Inaccettabili sei mesi di silenzio dall'ultimo incontro al Ministero del Lavoro, vanno subito garantiti diritti e tutele ai Riders. Per questo condividiamo le ragioni della mobilitazione annunciata dai lavoratori del food delivery per il 1 maggio, una protesta che chiede in primis alle imprese di tener conto delle loro ragioni.Ad affermarlo la Segretaria confederale della Cgil Tania Scacchetti.Primo Maggio, dunque, Festa dei lavoratori, evento che celebra battaglie operaie combattute a metà del 1800 per la conquista dicomel'orario di lavoro giornaliero fissato in otto ore: una richiesta che oggi appare normale ma del tutto rivoluzionaria nel 1855 in Australia, quando si propagò il movimento che lanciò appunto lo slogan- Una festa, questa del 1 maggio, che vede spuntare lenel lontano. Siamo a: ad organizzarla l’Ordine dei Cavalieri del Lavoro (Knights of Labor), associazione che aveva visto la luce 13 anni prima. A partire dal 1884, lo stesso Ordine propose e approvò una risoluzione per rendere annuale la cadenza della festa. Ma l’episodio chiave che diede vita al primo maggio fu quello avvenuto a- Quell’anno, infatti, ci fu la cosiddetta rivolta diil3 maggio, alcuni lavoratori in sciopero di Chicago si diedero appuntamento ai cancelli della fabbrica di macchine agricole McCormick. Le forze dell’ordine, accorse per disperdere i manifestanti, spararono sugli operai, causando la morte di due di loro. Ne seguì una protesta contro la polizia, organizzata dagli anarchici locali che convocarono una manifestazione nei pressiper il giorno successivo, il. In quell'occasione, fu lanciata una bomba che ucciseferendone una cinquantina, con le forze dell'ordine cheLa festività del primo maggio- Così nel nostro Paese la "celebrazione" venne istituita ufficialmente nelMea i festeggiamenti in questa data vennero interrotti a partire dal 1924, durante il ventennio fascista, per essere anticipati al 21 aprile, quando diventò il "Natale di Roma - Festa del lavoro" (Il Natale di Roma è una festività laica legata alla Fondazione della Città).- Era una bella giornata quelnell'entroterra palermitano, tra Piana degli Albanesi e San Giuseppe Iato. Quasi duemila tra contadini e braccianti di una Sicilia povera e disperata si erano dati appuntamento per celebrare la festa dei lavoratori. Durante il corteo, però, il bandito Salvatore Giuliano e i suoi uomini spararono sulla folla.. Una strage il cui movente non è mai stato del tutto chiarito e i mandanti rimasti sconosciuti.- Giornata intensa per il Presidente della Repubblicaimpegnato, tra l'altro, a conferire le Stelle del Lavoro a quanti si siano distinti- Intanto, sta per concludersi il lunghissimo Spring Break iniziato con le festività di Pasqua e proseguito con il 25 aprile.saranno circa 8,1 milioni (+7,4%) gli italiani in viaggio per la Festa dei lavoratori. Di questi, 6 milioni (il 65,9%) hanno concentrato la vacanza appunto sul ponte del 1 maggio; 1,6 milioni (il 17,6%) hanno iniziato la vacanza a Pasqua;