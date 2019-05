Fiumicino, Castellucci: "AdR esempio del metodo Atlantia che mette al centro la qualità"

Gruppo Atlantia

(Teleborsa) - Ilè cresciuto molto nel 2018 e. Lo ha detto l'Amministratore delegato del, in occasione di unorganizzato daper il cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci., ha ammesso il manager, aggiungendo "quest'ano forse sarà meno, forse, ma previsioni non se ne possono mai fare".L'immagine di- ha spiegato - muta radicalmente con l'ingresso nell'orbita Atlantia, divenendo ben presto, ma anche biglietto da visita di Atlantia., ha affermato Castellucci, parlando di un, dove viene messo da parte l'outsourcing e dove la. Gestione diretta che garantisce l'identità ed il patriottismo, a partire dal personale dell'aeroporto, e dove la. Parlando della qualità dei servizi, il manager ha fatto l'esempio dei Terminal manager, una garanzia di qualità dello scalo.Si è parlato anche dello, anche in termini di superficie, dove l'impatto ambientale ha la priorità e "lo sguardo è volto alle generazioni future".A proposito di, Castellucci ha ribadito quanto già detto in assemblea -- ma ha affermato che Atlantia sta seguendo la vicenda.