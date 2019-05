Leonardo da Vinci, 500 anni dalla morte del Genio che ha anticipato il futuro

Gruppo Atlantia

(Teleborsa) - Una menteunita a unomai domo né sazio, per questo sempre in, capace di superare la parolaper spaziare versoIn una parola,Leonardo Da Vinci,incarnando più: fu scienziato, pittore, anatomista, musicista, astronomo, matematico, inventore, ingegnere, trattatista, si occupò di architettura e scultura, diventando emblema del, incarnando a pieno lo spiritofino a portarlo alle maggiorinei più disparati campi dell’Il più famoso tra i disegni dirappresenta l’unione simbolica traè perfetto all’interno diforme considerate- Uomo di cultura, ma anche di spirito, tanto da essere definito. Giorgiostorico illustre, svela un fatto. Sembra che Leonardo si divertisse ad impaurire gli amici che gli facevano visita facendo saltare fuori da una scatoletta uncon tanto di ali applicate e altre strane decorazioni.ne: "(Leonardo) fermò in untrovato dal vignaruolo di Belvedere, il quale era bizzarrissimo, di scaglie di altri ramarri scorticate, ali addosso con mistura d'argenti vivi, che nel moversi quando caminava tremavano; e fattoli gli occhi, corna e barba, domesticatolo e tenendolo in una scatola, tutti gli amici a i quali lo mostrava, per paura faceva fuggire".- Cinquecento anni fa, il, adin Francia moriva colui che dipinse ilenigmatico e imperscrutabile, sul quale da sempre si interrogano studiosi ed esperti alla ricerca delche nasconde. Leonardo, nato ad Anchiano, vicino a Vinci in provincia di Firenze, ha lasciato in eredità agli uomini unfatto da una grande quantità di meravigliose- Dacittà nella Valle della Loria dove il genio toscano trascorse gli ultimi anni della sua vita, ospite del Re di Francia Francesco I, prendono il via oggi i festeggiamenti in grande stile per celebrare il 500esimo anniversario della sua scomparsa. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il suo omologo francesefaranno visita alla tomba di Leonardo nel, la sontuosa casa padronale nelle vicinanze in cui Leonardo visse e morì. Dopo ledell'ultimo periodo, Italia e Francia fanno leIntanto è fittissimo il calendario di mostre, concerti ed eventi in tuttain particolare aMa non solo.In occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci l’aeroporto di Fiumicino, intitolato all’artista toscano dal multiforme ingegno, ospita la mostraorganizzata da Adr con il sostegno della controllante. Il percorso espositivo, che si potrà visitare fino a gennaio 2020, raccoglie le spettacolari macchine volanti progettate dall’immaginifico inventore e le animazioni dei suoi disegni.A dare il benvenuto ai visitatori saranno il Presidente di Aeroporti di Roma,, e il Sindaco di Fiumicino,All’inaugurazione saranno presenti anche il Presidente della Regione Lazio,, e la prima cittadina di Roma,Sempre nella giornata di oggi, intanto, verranno emessi dal Misecommemorativi di Leonardo con una tiratura di trecentomila esemplari di fogli, pari a 1,2 milioni di francobolli. I quattro francobolli, racchiusi all'interno di un foglio, riproducono ciascuno un'opera di Leonardo: il primo è un particolare degli "Studi di proporzioni del volto e dell'occhio"; il secondo è dedicato all'Adorazione dei Magi; il terzo è il "Ritratto di musico" e il quarto la "Testa di fanciulla" detta anche "La Scapiliata".