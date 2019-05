Usa, Fed lascia tassi invariati. Powell: "Economia solida"

(Teleborsa) - Laha comunicato di aver, annunciando un costo del denaro che resta compreso in una forchetta tra ilLa decisione suiè statadellaLaprosegue, dunque, sulla strada dellache non piace al Presidenteche aveva espresso via Twitter la sua idea a riguardo.se facessimo un qualche abbassamento dei tassi,e un po’ di quantitative easing", il pensiero del Tycoon che continua a punzecchiare ladal canto suo, ha voluto sottolineare in conferenza stampadell’istituzione che. Per poi ribadire, a chi gli chiedeva quali eventi dovrebbero verificarsi per spingere la Fed a un taglio del costo del denaro, che il comitato è "a suo agio" conin questa fase.- I vertici della Banca centrale hanno parlato nel loro comunicato di una crescita, indicando però che l'inflazione viaggia al momento “sotto il target” del 2%, anzichè “vicino” all'obiettivo ideale come aveva indicato in precedenza. Un- in marzo i prezzi core, cioè depurati dalle componenti piu' volatili, sono lievitati solo dell'1,6% rispetto all'anno scorso - viene considerata un sintomo preoccupante per laIl meeting delha evidenziato un mercato del lavoro che resta forte e un’attività economica cresciuta a ritmo sostenuto.il tasso di disoccupazione, ma lanel primo trimestre del 2019.