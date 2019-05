FCA, Manley assicura: "Dimostreremo che primo trimestre è il più debole"

Fiat Chrysler Automobiles

(Teleborsa) -ha annunciato risultati in chiaroscuro , con un. Ma il numero uno della casa d'auto italo-americana,, afferma che i numeri sonoed assicuraL'assicurazione è giunta al termine della conference call con gli analisti e dopo che la società aveva giàIl manager ha infatti assicurato che, in particolare nell'(Europa, Africa, Medioriente)per l'esercizio. "I progressi delle azioni intraprese sono incoraggianti e dobbiamo andare avanti", ha detto Manley, affermando che i rFCA attende uno - ha affermato il manager - in quanto la sua ripresa è un obiettivo chiave.Guardando più in generale al mercato e ad eventuali, Manley ha affermato chea livello globale. "Noi vogliamo avere un ruolo costruttivo, attivo e proattivo nel nostro business", ha concluso.