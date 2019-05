Mercato lavoro USA in ottima salute: +263 mila posti in più ad aprile

(Teleborsa) -, sorprendendo positivamente gli osservatori e confermando un'accelerazione dell'economia a stelle e strisce. Ilregistra undal 3,8% precedente, risultandoche indicavano un tasso stabile.Nel mese in esame sono state avviate(non-farm payrolls) rispetto alle 189 mila riviste di marzo (196 mila preliminari) e alle 181 mila stimate dagli analisti.Lo riporta il Bureau of Labour Statistics, secondo cui glisono aumentati diunità. Il dato si confronta con le 179 mila riviste del mese precedente e(179 mila).Glisono aumentati didopo il calo di 6 mila unità del mese precedente. Il dato risulta in questo casodel mercato che erano per un incremento di 10 mila unità.da 27,71 dollari riportando un aumento dello 0,2% su mese e del 3,2% su anno. Le retribuzioni medie orarie sono monitorate con attenzione dalla Federal Reserve in quanto buon indicatore sia dello stato di salute del mercato del lavoro che delle pressioni inflazionistiche.