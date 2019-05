Smartwatch, il mercato cresce del 48% e il futuro è "flessibile"

(Teleborsa) -. Nel primo trimestre del 2019 le ordinazioni di questi dispositivi sono cresciute del 48% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.. Ma anche che gli smartwatch diventino sempre più "centraline di controllo" per decine di attività sulla salute.. Una fetta conquistata grazie al miglioramento delle funzioni salute,disponibile anche in Italia. Alle spalle dell'azienda di Cupertino però qualcosa si muove.; mentre Fitbit sale dal 3,7 al 5,5%. Sebbene i numeri siano ancora piccoli, si fa notare anche Huawei, che raggiunge una quota di mercato del 2,8% grazie al suo ultimo Watch GT.. L'innovazione dei dispositivi indomabili, esattamente come per gli smartphone,. E si spera pure dali.si deve immaginare un ampliamento delle funzioni dello smartwatch ben oltre quelle attuali nella direzione di possedere una vera e propriaal polso, che integri decine di attività"."E a livello di sistema - ha aggiunto il CEO Rangone -e potrà persino offrire polizze assicurative personalizzate sulla base dell'utilizzo".