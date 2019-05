Mosca, almeno 41 morti nell'incendio di volo Aeroflot atterrato in emergenza

(Teleborsa) -. L'aereo era decollato alle 17,50, ora locale. Per problemi non ancora accertati, c'è chi sostiene che sia stato colpito da un fulmine, il jet è rientrato rapidamente, forse già in fiamme prima di toccare la pista. Il fuoco è divampato violentemente avvolgendo più della metà del Superjet 100.L'aereo è riuscito a raggiungere la pista dello scalo, più che altro quanti occupavano le poltrone della parte anteriore del velivolo,. I feriti, che hanno anche subito serie ustioni, si trovano in un centro ospedaliero non distante dall'aeroporto.. Il velivolo è di costruzione russa ed è uno dei più recenti velivoli realizzati per l'aviazione commerciale che ha destato l'interesse delle compagnie aeree di diversi Paesi.i, società confluita in Leonardo-Finmeccanica a partire dal 2016.