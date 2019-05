Amplifon best performer nel FTSE MIB grazie alla trimestrale

Amplifon

(Teleborsa) - Continua in forte rialzo il titolo, che con un progresso del 9,53% si conferma in vetta al principale paniere.A fare da assist alle azioni nella società, attiva nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, contribuiscono i conti del primo trimestre 2019 che si è chiuso con:pari a 392 milioni di euro (+25,4% a cambi costanti e +26,7% a cambi correnti);su base ricorrente pari a 56,3 milioni di euro;su base ricorrente pari a 20 milioni di euro (+36,9% rispetto al primo trimestre 2018). L'netto pari a 838,0 milioni di euro, è in diminuzione, nonostante la stagionalità, rispetto agli 840,9 milioni di euro al 31 dicembre 2018 grazie alla forte generazione di cassa nel periodo.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Il quadro tecnico dellasuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 17,3 Euro con tetto rappresentato dall'area 19,05. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 16,21.e da uno straordinario contributo da parte delle acquisizioni ed in particolare di Gaes", ha commentatodi Amplifon.