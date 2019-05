IEG, tavola rotonda conclusiva a Music Inside Rimini

(Teleborsa) - Nella giornata conclusiva dellaal quartiere fieristico riminese,promosso da SILB (Associazione Italiana Locali da Ballo) e FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi)., analizzata attraverso l’esperienza e le testimonianze di alcuni dei personaggi di maggiore spicco del settore, quali Maurizio Pasca, Presidente Nazionale SILB, Roberto Cominardi, Presidente SILB Milano, Giordano Sangiorgi, Organizzatore MEI (Meeting delle etichette indipendenti), lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet, il dj Claudio Coccoluto e alcune autorevoli firme del giornalismo come Pierfrancesco Pacoda e Damir Ivic.Ad aprire la tavola rotonda è statoche, rivolgendosi aipresenti in sala, li ha definiti ", perché crescendo diventeranno i clienti fidelizzati che riqualificheranno il territorio e l’offerta turistica in Emilia-Romagna. Per questo motivo, sotto ogni punto di vista"., che da molti anni studia le dinamiche alla base della crescita giovanile, ha affermato come “il mondo di oggi sia profondamente cambiato, con Internet e i social network che hanno modificato lo stile di vita dei ragazzi”. E rivolgendo lo sguardo al mondo di oggi ha sottolineato lache possono minare il sano divertimento dei ragazzi. "È necessario che i genitori siano una guida solida per i propri figli e che gli imprenditori e le istituzioni collaborino per garantire nel lungo termine le migliori condizioni possibili per vivere lo svago e trasformarlo in un momento di aggregazione e socializzazione".