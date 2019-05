UniCredit conclude con successo cessione quota FinecoBank

UniCredit

(Teleborsa) -S.p.A. ha completato con successo la cessione di una quota diche porterà nelle casse oltre 1 miliardo di euro. In particolare la banca di Piazza Gae Aulenti ha comunicato che si i è conclusa la procedura di accelerated bookbuilding per la cessione a investitori istituzionali di circa 103,5 milioni di azioni ordinarie detenute in FinecoBank S.p.A., corrispondenti al 17 per cento del capitale azionario esistente della Società, al. Il regolamento dell’Offerta è previsto in data 10 maggio 2019.Il prezzo incorpora uno sconto del 4,4 per cento circa rispetto all'ultimo prezzo di chiusura di Fineco pre-annuncio.L'impatto patrimoniale è stimato complessivamente in aumento di circa 21 punti base nel CET1 capital ratio del Gruppo UniCredit del 2T19.. La partecipazione rimanente verrà classificata come partecipazione finanziaria.UniCredit ha sottoscritto un impegno a non disporre delle azioni rimanenti di Fineco per un periodo di 120 giorni dalla data di regolamento dell'operazione. Durante tale periodo di lock-up, salve alcune eccezioni in linea con la prassi di mercato, UniCredit non potrà porre in essere nessun atto di disposizione delle azioni di Fineco senza il previo consenso di J.P. Morgan ed UBS Investment Bank per conto dei Joint Bookrunners.L'Offerta è il primo passo di una serie di misure finanziarie complessive in preparazione del piano strategico 2020-23, che sarà presentato al mercato il 3 dicembre 2019 a Londra.